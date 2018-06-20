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Дошколят из СВАО научили соблюдать правила безопасности
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Дошколят из СВАО научили соблюдать правила безопасности 

Управа района Лосиноостровский 4 часа назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
В СВАО прошел детский праздник безопасности «Красный, желтый, зеленый». Участие в нем приняли около 80 детей в возрасте от пяти до семи лет, сообщили в МЧС по СВАО. Организатором праздника выступила АНО «Диалог» — организация по реализации социальных программ, направленных на воспитание детей, подростков и молодежи и повышение социальной активности населения.
О том, как важно соблюдать правила безопасности во всех жизненных ситуациях, малышам рассказывали пожарные, сотрудники ГИБДД, инспектора по работе с несовершеннолетними, медики.
«Ребятам рассказали, как правильно вести себя в лесу и на воде, как оказывать первую помощь и вызвать экстренные службы, как соблюдать меры безопасности на дорогах и рядом с ними. Особое внимание уделялось необходимости наизусть знать свой домашний адрес и телефоны родителей», — говорится в сообщении.
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