Дошколят из СВАО научили соблюдать правила безопасности

В СВАО прошел детский праздник безопасности «Красный, желтый, зеленый». Участие в нем приняли около 80 детей в возрасте от пяти до семи лет, сообщили в МЧС по СВАО. Организатором праздника выступила АНО «Диалог» — организация по реализации социальных программ, направленных на воспитание детей, подростков и молодежи и повышение социальной активности населения.

О том, как важно соблюдать правила безопасности во всех жизненных ситуациях, малышам рассказывали пожарные, сотрудники ГИБДД , инспектора по работе с несовершеннолетними, медики.

«Ребятам рассказали, как правильно вести себя в лесу и на воде, как оказывать первую помощь и вызвать экстренные службы, как соблюдать меры безопасности на дорогах и рядом с ними. Особое внимание уделялось необходимости наизусть знать свой домашний адрес и телефоны родителей», — говорится в сообщении.