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Активисты назвали главные жалобы детей и родителей на работу летних лагерей в России
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Активисты назвали главные жалобы детей и родителей на работу летних лагерей в России 

RT на русском 23 минуты назад
Дети и их родители чаще всего жалуются на качество телефонной связи на территории летних лагерей. Об этом RT сообщили в пресс-службе «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР), активисты которой подвели первые итоги мониторинга работы детских оздоровительных лагерей.
«На основании полученных данных, мы сформировали список наиболее распространённых замечаний к работе лагерей, среди которых: низкий уровень подготовки досуговой программы для детей, несоответствие программы рекламному предложению лагеря, недостаточное питание отдыхающих, проблемы с источниками электроэнергии для зарядки мобильных устройств, отсутствие телефонной связи на территории летнего лагеря. Последнему пункту и дети, и их родители уделяют особенное внимание. Отмечают необходимость обеспечить качественную связь на территории летних лагерей», — цитирует пресс-служба председателя координационного совета МГЕР Дениса Давыдова.
Мониторинг детских лагерей офлайн планируется завершить до 1 августа. Горячая линия продолжит работу. По итогам исследования будет составлена карта доступности телефонной и мобильной сети. Кроме того, активисты направят обращение в Минкомсвязь России с просьбой исправить проблемы с сотовой связью и точками wi-fi на территории детских лагерей, а также организовать бесплатные стационарные телефоны для связи детей с родителями.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по науке и образованию Геннадий Онищенко дал советы родителям, отправляющим детей в летние лагеря.
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