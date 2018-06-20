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Стали известны самые частые замечания родителей и детей к работе летних лагерей
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Стали известны самые частые замечания родителей и детей к работе летних лагерей 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
Активисты назвали наиболее распространенные замечания к работе детских лагерей в России. Выяснилось, что больше всего родители и дети недовольны организацией досуговой программы. По их словам, она не соответствует той, что была заявлена в рекламе. Также респонденты отметили недостаточное питание отдыхающих и проблемы с источниками электроэнергии и связи, сообщает RT.
— Последнему пункту и дети, и их родители уделяют особенное внимание. Отмечают необходимость обеспечить качественную связь на территории летних лагерей — цитирует пресс-служба «Молодой гвардии Единой России» председателя координационного совета МГЕР Дениса Давыдова.
Ранее специалист Управления социального питания Санкт-Петербурга рассказывала, кто и как следит за тем, что попадает в столовые детских лагерей.
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