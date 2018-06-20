Ещё
Мать неделю морила голодом трех своих детей в Приморье
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет

Мать неделю морила голодом трех своих детей в Приморье 

360tv.ru 15 часов назад
Фото: letnews.ru
Нерадивую мать в Кавалеровском районе Приморского края ждет суд за неисполнение родительских обязанностей. Ей грозит лишения свободы до трех лет. Об этом сообщил сайт прокуратуры Приморского края.
Следователи установили, что в декабре 2017 года мать троих несовершеннолетних детей на неделю оставила их одних в неблагоустроенном доме без еды и воды. Детям пришлось ходить в лес за ветками, чтобы топить печь и на соседнюю улицу за водой. Брошенных ребятишек подкармливали соседи.
Полицейские обнаружили детей 31 декабря и поместили в социально-реабилитационный центр.
Материалы уголовного дела переданы в суд.
Судебные приставы в Приморье долго не могли привлечь к ответственности нерадивую мать. 30‐летнюю женщину, не желавшую платить алименты на своих детей, приставы нашли в подполе.
360tv.ru: последние новости
Дети из Подмосковья смогут бесплатно посетить столичные музеи Школу вожатых откроют в подмосковном лагере «Юнармеец» Число смертей от наркотиков в Петербурге выросло на 34%
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В кого превратились юные советские звезды1
Тест: помните ли вы рекламу 90-х?26
Что стало с актрисой, сыгравшей роковую Анжелику5
Самые крупные провалы в кино2
Кто станет новым «Холостяком»1
Видео
03:49
Кристина Агилера спела в метро Нью-Йорка
Концерты
01:54
Дэниел Редклифф станет пилотом, чтобы спасти жену
Кино
04:03
«Бузова — это не так плохо, как принято думать»
Концерты
04:33
Агутин раскрыл тайну дочери
Концерты
08:38
Самые крупные провалы в кино
Кино
05:46
Роли, которые стали для актеров пыткой
Кино
02:03
В кого превратились юные советские звезды
Кино
02:59
Как Элина Быстрицкая стала полковником
Кино
04:31
Вульгарные сцены в кино, которые никто не увидит
Кино
04:12
«Дело Собчака» вышло в широкий прокат
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение