Мать неделю морила голодом трех своих детей в Приморье

Нерадивую мать в Кавалеровском районе Приморского края ждет суд за неисполнение родительских обязанностей. Ей грозит лишения свободы до трех лет. Об этом сообщил сайт прокуратуры Приморского края.

Следователи установили, что в декабре 2017 года мать троих несовершеннолетних детей на неделю оставила их одних в неблагоустроенном доме без еды и воды. Детям пришлось ходить в лес за ветками, чтобы топить печь и на соседнюю улицу за водой. Брошенных ребятишек подкармливали соседи.

Полицейские обнаружили детей 31 декабря и поместили в социально-реабилитационный центр.

Материалы уголовного дела переданы в суд.

Судебные приставы в Приморье долго не могли привлечь к ответственности нерадивую мать. 30‐летнюю женщину, не желавшую платить алименты на своих детей, приставы нашли в подполе.