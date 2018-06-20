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В Твери проходит конкурс граффити на центральных тепловых узлах
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В Твери проходит конкурс граффити на центральных тепловых узлах 

tvernews.ru 21 минуту назад
Фото: tvernews.ru
Конкурс граффити 1 июня запустило ООО «Тверская генерация». Он приурочен к Дню защиты детей и называется «Дети — энергия жизни».
С начала июня ЦТП начали превращаться в арт-объекты. На первом этапе художники отправляли заявки на участие в конкурсе и присылали эскизы работ. Комиссия выбрала луч-шие, затем художникам предоставили материалы, и за несколько дней центральные тепловые пункты преобразились.
Все рисунки объединены «детской» тематикой. Например, на Виноградова, 10 художник Виктор Лебедев изобразил ребёнка, сидящего верхом на улитке.
— Я со старшей дочкой часто листаю детские книжки со сказками. Недавно мы читали «Мальчик-с-пальчик» — оттуда я и взял этот мотив, — рассказал Виктор.
Всего в конкурсе приняли участие пять художников, которые раскрасили стены 8 тепловых пунктов. Причём выбирались объекты таким образом, чтобы их видели дети. Например, ЦТП, расположенные рядом с детскими площадками. Посмотреть работы можно по следую-щим адресам: Артюхиной, 7; Виноградова, 10; Зеленый, 45 к 4; Коминтерна, 43; П. Савельевой, 48; Жореса, 3; Чайковского, 27; Румянцева, 12.
Победителей конкурса «Дети — энергия жизни» выберут сами горожане. В среду на сайте «Тверской генерации» tvgen.ru стартовало голосование. Оно продлится неделю, после чего будет определены победители, сообщает Отдел информации и аналитики Администрации города Твери.
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