Дмитрий Ч., январь 2010, Оренбургская область

Номер анкеты: bpeg1-njj5

Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Оренбургской области: 8 (3532) 34-26-16.