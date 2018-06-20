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В Тюменской области Капитана Помогайкина дети встретили песней о дружбе
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В Тюменской области Капитана Помогайкина дети встретили песней о дружбе 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 5 часов назад
Приветствовали дорогих гостей из Тюмени ишимские школьники песней кота Леопольда. Правовой урок для воспитанников летнего лагеря начался с постулатов дружбы. Мальчики и девочки рассказали Капитану Помогайкину, что в их школе очень хорошие взаимоотношения между ребятами, учителями и учащимися, мальчиками и девочками. Они заверили гостей, что очень ценят и дрожат добрыми отношениями.
Далее разговор перешел в плоскость правового поля. Практически на все вопросы Помогайкина и его коллеги их пресс-службы УМВД России по Тюменской области Ольги Косолаповой ребята отвечали уверено и обосновано. Ишимские школьники хорошо знают, куда звонить в случае опасности и как правильно себя вести, если на улице незнакомец обращается за помощью. Как оказалось, в мобильниках многих ребят добавлены номера экстренных служб, а телефоны родителей они знают наизусть.
Разговор коснулся и мошенничества в сети Интернет, внимание уделено правилам безопасного поведения во всемирной паутине. Особый интерес вызвала тема «Безопасное селфи». Взрослые и дети обсудили не только опасные места для фото, но и возможные последствия экстремальных фотографий. В конце разговора пришли к выводу, что безопасные себяшки возможны рядом с родителями и Капитаном Помогайкиным.
Как оказалось, среди ребят много футбольных болельщиков, поэтому в конце встречи Капитан Помогайкин вышел на поле. Не пропустить гол от главного героя детского сайта попытались и мальчики, и девочки. Общее фото с мячом у ворот порадовало юных болельщиков.
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