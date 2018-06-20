В Перми собаки помогают детям учиться читать

Собаки помогают пермским детям научиться читать.

Как рассказали в администрации Перми, в детской библиотеке №8 им. Бажова Свердловского района Перми работает проект «Сказка для собаки», созданный для младших школьников, имеющим трудности с чтением. Для ребят проводят групповые и индивидуальные занятия. Детям помогают три собаки канистерапевта Елены Дюковой — ирландский терьер Ника, бордер-колли Кода и шелти Мона. Животные принимают участие в познавательных играх, на которых ребята узнают об истории Перми, демонстрируют знания сказок Александра Пушкина и вспоминают правила футбола.

«Дети не только смотрят, как собаки выполняют различные команды, но и сами стремятся правильно ответить на вопросы библиотекаря, чтобы получить право погладить собачку и дать ей лакомство. Занятия проходят очень интересно, поэтому мальчишки и девчонки с радостью спешат в библиотеку», — рассказали в администрации Перми.