Детский сад на 340 мест появится в Одинцовском районе к 2020 г.

В городском поселении Кубинка Одинцовского района к 2020 г. вырастет новый детский сад, который сможет принять 340 детей. Об этом сообщили в пресс-службе Минмособлимущества.

«Минмособлимущество осуществило подбор и передачу в муниципальную собственность земельного участка 1,3 га, на котором согласно губернаторской программе «Образование Подмосковья на 2017-2025 гг.» в ближайшие два года будет построено дошкольное учреждение на 340 мест», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас в Кубинке семь детских садов, в которые ходят 1 тыс. 264 ребенка.

«Новый детский сад создаст необходимые места, а мы будем и дальше искать возможности, чтобы обеспечить дошкольное образование для всех детей Подмосковья», — процитировали в ведомстве его главу Андрея Аверкиева

Новый детский сад появится около школы №2 им. героя Советского Союза В. Безбородова.