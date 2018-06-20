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Детский сад на 340 мест появится в Одинцовском районе к 2020 г.
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Детский сад на 340 мест появится в Одинцовском районе к 2020 г. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В городском поселении Кубинка Одинцовского района к 2020 г. вырастет новый детский сад, который сможет принять 340 детей. Об этом сообщили в пресс-службе Минмособлимущества.
«Минмособлимущество осуществило подбор и передачу в муниципальную собственность земельного участка 1,3 га, на котором согласно губернаторской программе «Образование Подмосковья на 2017-2025 гг.» в ближайшие два года будет построено дошкольное учреждение на 340 мест», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас в Кубинке семь детских садов, в которые ходят 1 тыс. 264 ребенка.
«Новый детский сад создаст необходимые места, а мы будем и дальше искать возможности, чтобы обеспечить дошкольное образование для всех детей Подмосковья», — процитировали в ведомстве его главу Андрея Аверкиева.
Новый детский сад появится около школы №2 им. героя Советского Союза В. Безбородова.
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