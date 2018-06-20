В Одинцовском районе выделили участок под строительство детсада на 340 мест

В городском поселении Кубинка Одинцовского района к 2020 году появится детский сад на 340 воспитанников, для его строительства выделили земельный участок в 1,3 гектара, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Минмособлимущество осуществило подбор и передачу в муниципальную собственность земельного участка 1,3 гектара, на котором, согласно губернаторской программе «Образование Подмосковья на 2017-2025 годы», в ближайшие два года будет построено дошкольное учреждение на 340 мест», — сообщил министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев

Он отметил, что новый детский сад создаст необходимые места, а власти Подмосковья будут и дальше искать возможности, чтобы обеспечить дошкольное образование для всех детей.

Население Кубинки составляет более 23,5 тысяч человек. На данный момент в поселении работают семь детских садов, которые ежедневно посещают 1264 ребенка.