Бесплатные мастер-классы для детей и родителей проводят в Южном Бутове по программе «КультЛето»

Проект городского летнего отдыха для детей и их родителей «КультЛето» запустили в центре культуры и досуга «Лира» в районе Южное Бутово. В рамках программы проекта родители и их дети могут посетить бесплатные мастер-классы.

Ближайшие из мероприятий — «Московская открытка» — пройдёт 21 и 26 июня. На занятиях, продолжительность которых составит 2 часа, научат изготавливать открытки в технике скрапбукинг. Мастер-классы рассчитаны на участников старше 18 лет.

Основная идея скрапбукинга — сохранить фотографии и другие памятные вещи о ярких событиях. По итогу занятий состоится отбор открыток на городской конкурс, приуроченный к празднованию Дня города.

Желающих ждут по адресу: бульвар Адмирала Ушакова, 12. Начало в 11.00, все необходимые материалы предоставят организаторы.

Фото взято: https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/34158/c83256a2-35a8-4b4c-a74c-577387134dab/s1200?webp=false