Ещё
Двух детей забрали у тольяттинки, лечивший их народными средствами
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет

Двух детей забрали у тольяттинки, лечивший их народными средствами 

Волга Ньюс 4 часа назад
Ранее суд решил, что местная жительница М. должна отдать 11-летнего сына и трехлетнюю дочь органам опеки и попечительства.
По данным правоохранителей, дети, проживающие с ней, имеют заболевание, включенное в перечни социально значимых заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Несмотря на это дети не получали необходимую медицинскую помощь. Тольяттинка считала, что врачи принесут только вред, и лечила детей народными средствами.
В результате работники УФССП провели беседу с М. и убедили ее добровольно исполнить решение суда, чтобы не травмировать психику детей. Мать согласилась и помогла собрать вещи сына и дочери. Теперь несовершеннолетним окажут необходимую медицинскую помощь.
Волга Ньюс: последние новости
Спектакль "СамАрта" "Пер Гюнт" поедет на фестиваль "Артмиграция — детям" Как перевести подростка из детской поликлиники во взрослую? В Тольятти разыскивают пропавшего пять дней назад ребенка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бузова — это не так плохо, как принято думать»10
Тест: помните ли вы рекламу 90-х?26
Кто станет новым «Холостяком»1
Вульгарные сцены в кино, которые никто не увидит
В кого превратились юные советские звезды1
Видео
03:49
Кристина Агилера спела в метро Нью-Йорка
Концерты
01:54
Дэниел Редклифф станет пилотом, чтобы спасти жену
Кино
04:03
«Бузова — это не так плохо, как принято думать»
Концерты
04:33
Агутин раскрыл тайну дочери
Концерты
08:38
Самые крупные провалы в кино
Кино
05:46
Роли, которые стали для актеров пыткой
Кино
02:03
В кого превратились юные советские звезды
Кино
02:59
Как Элина Быстрицкая стала полковником
Кино
04:31
Вульгарные сцены в кино, которые никто не увидит
Кино
04:12
«Дело Собчака» вышло в широкий прокат
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение