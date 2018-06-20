Ещё
В центре культуры и досуга «Лира» пройдут бесплатные мастер-классы для детей и родителей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет

В центре культуры и досуга «Лира» пройдут бесплатные мастер-классы для детей и родителей 

Управа района Южное Бутово 4 часа назад
Фото: Управа района Южное Бутово
В центре культуры и досуга «Лира» в районе Южное Бутово, запущен проект городского летнего отдыха для детей и их родителей «КультЛето».
В рамках программы проекта родители и их дети могут посетить бесплатные мастер-классы. Ближайшие из мероприятий — «Московская открытка» состоится 21 и 26 июня. На занятиях, продолжительность которых составит 2 часа, всех желающих научат изготавливать открытки в технике скрапбукинг. Мастер-классы рассчитаны на участников старше 18 лет.
Основная идея скрапбукинга — сохранить фотографии и другие памятные вещи о ярких событиях. По итогу занятий состоится отбор открыток. Лучшие работы отправятся на городской конкурс, приуроченный к празднованию Дня города.
Желающих ждут по адресу: бульвар Адмирала Ушакова, 12. Начало в 11.00, все необходимые материалы предоставят организаторы.
Фото взято: https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/34158/c83256a2-35a8-4b4c-a74c-577387134dab/s1200?webp=false
Управа района Южное Бутово: последние новости
Детский сад в районе Южное Бутово поставили на кадастровый учёт Дети пошли в гости к «Солнышку» Воспитанники школы № 1161 прикоснулись к творчеству А.С. Пушкина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бузова — это не так плохо, как принято думать»10
Тест: помните ли вы рекламу 90-х?26
Кто станет новым «Холостяком»1
Вульгарные сцены в кино, которые никто не увидит
В кого превратились юные советские звезды1
Видео
03:49
Кристина Агилера спела в метро Нью-Йорка
Концерты
01:54
Дэниел Редклифф станет пилотом, чтобы спасти жену
Кино
04:03
«Бузова — это не так плохо, как принято думать»
Концерты
04:33
Агутин раскрыл тайну дочери
Концерты
08:38
Самые крупные провалы в кино
Кино
05:46
Роли, которые стали для актеров пыткой
Кино
02:03
В кого превратились юные советские звезды
Кино
02:59
Как Элина Быстрицкая стала полковником
Кино
04:31
Вульгарные сцены в кино, которые никто не увидит
Кино
04:12
«Дело Собчака» вышло в широкий прокат
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение