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Бригада детских врачей посетит Пушкино 21 июня
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Бригада детских врачей посетит Пушкино 21 июня 

РИАМО 4 часа назад
Фото: РИАМО
Выезд бригады детских врачей в город Пушкино для диагностического осмотра детей со сложными заболеваниями состоится 21 июня, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного консультативно-диагностического центра для детей (МОКДЦД).
По словам главного педиатра Минздрава Московской области Нисо Одинаевой, основная цель мероприятия — обеспечить доступность высококлассных специалистов, современных методов диагностики и лечения детям Подмосковья.
«В диагностическом и консультационном осмотре детей примут участие главные детские специалисты Минздрава, ведущие врачи МОКДЦД и МОНИКИ. Если осмотра и рекомендаций специалистов будет недостаточно, маленьких пациентов направят на углубленное обследование или лечение в МОКДЦД и МОНИКИ», — говорится в сообщении.
Всего планируется осмотреть около 150 детей. В ходе акции главный детский гастроэнтеролог Минздрава Московской области Екатерина Цимбалова проведет занятие в «Школе родителей» по актуальной теме «Здоровое питание детей».
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