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В Ульяновске полуторогодовалый малыш разбил голову, упав в смотровую яму
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В Ульяновске полуторогодовалый малыш разбил голову, упав в смотровую яму 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
В реанимацию с тяжелой травмой головы госпитализирован полуторагодовалый малыш после падения в двухметровую смотровую яму в гараже. Прокуратура проводит проверку в отношении отца ребенка, которого могут привлечь к уголовной ответственности. Именно на его попечение был оставлен ребенок и находился с ним в гараже.
Ребенок был госпитализирован в реанимационное отделение с открытой черепно-мозговой травмой: зафиксирован оскольчатый вдавленный перелом черепной кости справа и ушиб головного мозга средней степени тяжести. Сейчас ребенок перемещен из реанимационного отделения в травматологическое.
Прокуратура Ленинского района проводит проверку на предмет благонадёжности семьи. В Минздраве региона сообщили, что состояние маленького пациента стабилизировалось.
«Сейчас состояние мальчика стабилизировалось. Он находится в сознании. Прогнозы для выздоровления благоприятные. От несчастного случая, увы, не застрахован никто. Но задача родителей — максимально обезопасить ребенка. Не оставляйте маленьких детей без присмотра» — рассказала главврач областной детской клинической больницы им. Горячева Анна Лебедько.
АиФ — Ульяновск: последние новости
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