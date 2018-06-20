В Ульяновске полуторогодовалый малыш разбил голову, упав в смотровую яму

В реанимацию с тяжелой травмой головы госпитализирован полуторагодовалый малыш после падения в двухметровую смотровую яму в гараже. Прокуратура проводит проверку в отношении отца ребенка, которого могут привлечь к уголовной ответственности. Именно на его попечение был оставлен ребенок и находился с ним в гараже.

Ребенок был госпитализирован в реанимационное отделение с открытой черепно-мозговой травмой: зафиксирован оскольчатый вдавленный перелом черепной кости справа и ушиб головного мозга средней степени тяжести. Сейчас ребенок перемещен из реанимационного отделения в травматологическое.

Прокуратура Ленинского района проводит проверку на предмет благонадёжности семьи. В Минздраве региона сообщили, что состояние маленького пациента стабилизировалось.

«Сейчас состояние мальчика стабилизировалось. Он находится в сознании. Прогнозы для выздоровления благоприятные. От несчастного случая, увы, не застрахован никто. Но задача родителей — максимально обезопасить ребенка. Не оставляйте маленьких детей без присмотра» — рассказала главврач областной детской клинической больницы им. Горячева Анна Лебедько.