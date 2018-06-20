Число смертей от наркотиков в Петербурге выросло на 34%

Судмедэксперты отмечают, что за год число смертей от передозировок возросло. Среди погибших есть подростки. Специалисты отмечают и рост проблем с реабилитацией подростков с зависимостью. Об этом сообщается на портале «Доктор Питер».

За прошлый год количество смертей выросло на 34%. В том числе увеличилось количество подростков, у которых наблюдается такая зависимость. Специалисты отмечают, что со вступлением в силу нового закона, реабилитировать таких детей становится сложнее. Теперь проводить мероприятия по реабилитации в образовательных учреждениях запрещено.

В аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Светланы Агапитовой сообщили, что один из немногих Центров психолого-педагогической помощи и коррекции в детском оздоровительно-образовательном туристском центре «Балтийский берег» в скором времени закроется. Связано это с новым законодательством. Сейчас в регионе остро стоит вопрос об открытии центра реабилитации несовершеннолетних детей.

Стоит отметить, что в этом году городская антинаркотическая комиссия согласилась создать в городе реабилитационный центр. Эту идею детский омбудсмен продвигала несколько лет, но до сих пор она не находила поддержки.

Школьникам в американском штате Колорадо разрешили выдавать медицинскую марихуану при наличии письменного разрешения от родителей. Новый закон, который подписал губернатор Джон Хикенлуопе, позволяет законным представителям учеников приносить в школьный медпункт наркотические препараты, чтобы их выдавали детям в случае необходимости, например, приступа болезни.