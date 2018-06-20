Дошколята из района Марьино почувствовали себя архитекторами

В дошкольном отделении школы №1562 имени Артема Боровика состоялась Неделя архитектора, в рамках которой дети познакомились с азами важной профессии и попробовали создать свои произведения.

— Архитектурные композиции, созданные руками дошкольников в течение проходившей Недели архитектора, ещё достаточно хрупкие и недолговечные. Создавались они из деревянного конструктора или песка, но ребята постарались вложить в них свое видение и свои умения, — рассказали в школе.

Детям рассказали об известных архитекторах и знаменитых проектах.

(ап)