12 детских садов построят до 2019 года в области

Обеспечить 100-процентную доступность мест в детских садах для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет — наболевшую задачу Новосибирской области необходимо решить к 2021 году в соответствии с указом Президента РФ №204.

На сегодняшний день в области функционирует 613 детских садов, также дошкольные группы существуют и в общеобразовательных организациях. Свыше 140 тысяч малышей Новосибирской области обеспечены дошкольным образованием, часть ребят уже ходит в группы от 2 до 3 лет.

Но все же более половины родителей, чьим детям еще не исполнилось 3 года, испытывают потребность в местах дошкольных учреждений — всего 48, 3% детей ясельного возраста обеспечены местами в детских садах.

В 2018 году на формирование новых помещений для детских садов выделено 85 млн рублей, что позволило создать свыше 800 мест по разным муниципалитетам.

Новосибирску на эти цели выделено 43 млн рублей. «Здесь расчет простой — 100 тысяч рублей на место для одного ребенка. Те помещения, которые появляются, мы оснащаем, формируем, ремонтируем и вводим как дополнительные мощности», — пояснил и.о. министра образования Новосибирской области Сергей Федорчук

Он выделил две основные проблемы, с которыми столкнулось Министерство образования при выполнении указов Президента РФ: «Не всегда мы можем в шаговой доступности обеспечить родителей и их ребенка местом в образовательной организации. Варианты, конечно, появляются, но не всегда они устраивают родителей».

Проблему предлагают решать сразу несколькими путями, во-первых, за полтора года планируется построить 12 новых зданий детских садов.

Семь из них будут в самом Новосибирске, а также в Бердске, Кольцово, Оби, Краснообске и Каргате.

Строительство новых садов прибавит дополнительные 2110 мест.

Во-вторых, еще 1615 мест будет создано за счет капитального ремонта в 2018-2019 годах. Для этих целей из федерального бюджета Новосибирской области выделен 1 млрд рублей на 2018-2019 годы.

Проблема, которая касается именно Новосибирска, это миграционная привлекательность города, как для жителей других муниципалитетов области, так и в целом страны. В 2017 году порядка тысячи переехавших в Новосибирск семей с детьми встали в очередь за период комплектования.

Еще одна сложность, которая касается нескольких муниципалитетов — Новосибирска, Бердска, Кольцово и Новосибирского района, — это массовая застройка. Жилые кварталы растут, а количество мест в детских садах не увеличивается. Альтернативный вариант решения есть: совместно с муниципалитетами и строительными компаниями прорабатывается использование первых этажей новостроек под детские сады, там, где это возможно. Это дешевле, чем строить новые здания. Но пока что удалось таким способом выделить лишь 80 мест: некоторые жилые здания не соответствуют требованиям, предъявляемым к дошкольным учреждениям, где-то нет отдельного входа или земельного участка для прогулок.

Министерство образования рассчитывает и на участие в программе частных детских садов, таких в Новосибирской области 18 и в них обучаются 2313 дошколят.