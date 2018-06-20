Семиклассница отравилась алкоголем в Тихвине

Школьница из Тихвина поступила в местную больницу с тяжелым отравлением спиртом. Известно, что она учится в седьмом классе. Об этом сообщают правоохранители

В приёмный покой тихвинской больницы 19 июня с территории водозабора привезли девочку 13 лет без сознания. Медики диагностировали алкогольное отравление и поместили подростка в реанимацию.

Пострадавшая, когда пришла в сознание, призналась, что пила водку с друзьями.. Как рассказали в полиции, девочка растет в неблагополучной семье, родители в разводе, а мать ребёнком не занимается.