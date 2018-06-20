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Семиклассница отравилась алкоголем в Тихвине
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Семиклассница отравилась алкоголем в Тихвине 

Ivyborg.ru 3 часа назад
Школьница из Тихвина поступила в местную больницу с тяжелым отравлением спиртом. Известно, что она учится в седьмом классе. Об этом сообщают правоохранители
В приёмный покой тихвинской больницы 19 июня с территории водозабора привезли девочку 13 лет без сознания. Медики диагностировали алкогольное отравление и поместили подростка в реанимацию.
Пострадавшая, когда пришла в сознание, призналась, что пила водку с друзьями.. Как рассказали в полиции, девочка растет в неблагополучной семье, родители в разводе, а мать ребёнком не занимается.
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