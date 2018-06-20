Ещё
Службы занятости подключат к профилактике безнадзорности
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет

Службы занятости подключат к профилактике безнадзорности 

Парламентская газета 3 часа назад
Фото: Парламентская газета
Службы занятости населения войдут в перечень органов системы профилактики безнадзорности, участвующих в процессе взаимного информирования. Соответствующий закон Совет Федерации одобрил на пленарном заседании 20 июня.
Правительственная инициатива направлена на совершенствование системы профилактики правонарушений, совершённых подростками. Так, закон обязывает занимающиеся указанной профилактикой службы сообщать органам внутренних дел не только сведения о несовершеннолетних, совершивших правонарушения или антиобщественные поступки, но и о детях, в отношении которых совершены противоправные деяния.
В свою очередь, комиссии по делам несовершеннолетних смогут принимать решения о проведении разъяснительных работ с детьми и их родителями в том случае, если взрослые в присутствии детей совершили антиобщественные действия либо поступки, оказывающие отрицательное влияние на поведение несовершеннолетнего.
Парламентская газета: последние новости
Воспитанникам учреждений закрытого типа запретят использовать мобильные телефоны Дети из Подмосковья смогут бесплатно посетить столичные музеи Регионам могут разрешить упрощать правила показа спектаклей «для взрослых»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бузова — это не так плохо, как принято думать»10
Тест: помните ли вы рекламу 90-х?26
Кто станет новым «Холостяком»1
Вульгарные сцены в кино, которые никто не увидит
В кого превратились юные советские звезды1
Видео
03:49
Кристина Агилера спела в метро Нью-Йорка
Концерты
01:54
Дэниел Редклифф станет пилотом, чтобы спасти жену
Кино
04:03
«Бузова — это не так плохо, как принято думать»
Концерты
04:33
Агутин раскрыл тайну дочери
Концерты
08:38
Самые крупные провалы в кино
Кино
05:46
Роли, которые стали для актеров пыткой
Кино
02:03
В кого превратились юные советские звезды
Кино
02:59
Как Элина Быстрицкая стала полковником
Кино
04:31
Вульгарные сцены в кино, которые никто не увидит
Кино
04:12
«Дело Собчака» вышло в широкий прокат
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение