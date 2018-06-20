Службы занятости подключат к профилактике безнадзорности

Службы занятости населения войдут в перечень органов системы профилактики безнадзорности, участвующих в процессе взаимного информирования. Соответствующий закон Совет Федерации одобрил на пленарном заседании 20 июня.

Правительственная инициатива направлена на совершенствование системы профилактики правонарушений, совершённых подростками. Так, закон обязывает занимающиеся указанной профилактикой службы сообщать органам внутренних дел не только сведения о несовершеннолетних, совершивших правонарушения или антиобщественные поступки, но и о детях, в отношении которых совершены противоправные деяния.

В свою очередь, комиссии по делам несовершеннолетних смогут принимать решения о проведении разъяснительных работ с детьми и их родителями в том случае, если взрослые в присутствии детей совершили антиобщественные действия либо поступки, оказывающие отрицательное влияние на поведение несовершеннолетнего.