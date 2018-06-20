Китай и Бельгия провели совещание по защите прав детей

Женева, 20 июня / Синьхуа / — В рамках 38-й сессии Совета по правам человека ООН Китай и Бельгия во вторник совместно организовали совещание по защите прав детей, в ходе которого обсудили выполнение Конвенции о правах ребенка, основные вызовы и вопрос сбора соответствующих данных. Китайский представитель ознакомил участников совещания с китайской позицией по защите прав детей и накопленный в этой области успешный опыт.

Китайский представитель заявил, что правительство КНР придает большое значение содействию и защите прав детей и в связи с этим приняло ряд законодательных и административных мер. Китай уделяет повышенное внимание обеспечению работы по сбору данных о защите детей. В июне 2016 года Госсовет КНР опубликовал «Рекомендации по усилению работы по защите находящихся в трудном положении детей».

Китайский представитель отметил, что Китай продолжит увеличивать инвестиции в области здравоохранения и образования детей, совершенствовать систему социального обеспечения детей и соответствующие законы, укреплять международное сотрудничество, насколько возможно увеличивать помощь наименее развитым странам в области продовольствия, образования и здравоохранения и вместе с международным сообществом прилагать усилия для соблюдения прав детей.

Китайский представитель также призвал правительства других стран серьезнее отнестись к работе по защите детей и сбору соответствующих данных и создать больше эффективных платформ для международного сотрудничества. При этом развитые государства и транснациональные компании должны предоставить развивающимся странам еще большую финансовую и техническую поддержку. —0—