Детский отдых в Москве возьмут под особый контроль

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев договорились взять под особый контроль детский отдых в Московском регионе. В ходе посещения детского оздоровительно-образовательного центра «Юнармеец» в Московской области, политики договорились о создании совместного координационного совета по вопросам организации детского отдыха в регионе, контроля за соблюдением санитарных норм и требований безопасности.

В Московской области находится более сотни детских оздоровительных лагерей, в которых отдыхают юные москвичи. Только в 38 лагерях этим летом отдохнут порядка 40 тысяч детей.