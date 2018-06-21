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Детский отдых в Москве возьмут под особый контроль
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Детский отдых в Москве возьмут под особый контроль 

Авторадио 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев договорились взять под особый контроль детский отдых в Московском регионе. В ходе посещения детского оздоровительно-образовательного центра «Юнармеец» в Московской области, политики договорились о создании совместного координационного совета по вопросам организации детского отдыха в регионе, контроля за соблюдением санитарных норм и требований безопасности.
В Московской области находится более сотни детских оздоровительных лагерей, в которых отдыхают юные москвичи. Только в 38 лагерях этим летом отдохнут порядка 40 тысяч детей.
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