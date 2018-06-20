Собянин и Воробьев взяли под особый контроль детский отдых в Московском регионе

МОСКВА, 20 июня. / ТАСС /. Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев посетили в среду детский оздоровительно-образовательный центр «Юнармеец» в Подмосковье, где договорились о создании совместного координационного совета по вопросам организации детского отдыха в регионе, контроля за соблюдением санитарных норм и требований безопасности, сообщает корреспондент ТАСС.

"Десятки тысяч маленьких москвичей приезжают в Московскую область и другие регионы. Мы с Андреем Юрьевичем [Воробьевым] решили посмотреть, как вы живете, как вас кормят, какой здесь порядок, безопасность. И решили создать координационный совет, чтобы смотреть насколько эти лагеря обустроены для детей и совместно развивать инфраструктуру", — сказал Собянин.

По словам Воробьева, «совместная программа предполагает поддержку летнего отдыха как на территории Москвы, так и в Подмосковье». «Наша задача — убедиться, что все организовано на должном уровне: и безопасность, и питание, и трава от клещей обработана, и самое главное — настроение у ребят хорошее», — отметил он.