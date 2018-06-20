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Воробьев и Собянин проконтролируют организацию детского отдыха
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Воробьев и Собянин проконтролируют организацию детского отдыха 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным проверил в среду качество организации детского отдыха в расположенном в Щелковском районе оздоровительно-образовательном центре «Юнармеец». Это было сделано в рамках Соглашения о стратегическом развитии Московского региона, которое было подписано между Москвой и Московской областью в феврале 2018 года на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
"На территории Московской области порядка 100 летних лагерей, десятки тысяч детей из Подмосковья и Москвы отдыхают вот так вместе, дружно. Наша задача с Сергеем Семеновичем убедиться, что всё организовано на должном уровне: и безопасность, и питание, и трава от клещей обработана", — отметил Воробьев.
На организацию летнего отдыха детей из консолидированного бюджета Московской области выделено 1,8 миллиарда рублей. В этом году из региона на отдых планируется направить более 308 тысяч детей в возрасте от 7 до 15 лет.
Как отметил губернатор Подмосковья, лагеря нуждаются в заботе и, «естественно, мы совместно (с правительством Москвы) реновируем их, инвестируем деньги в новые спальные корпуса, в столовые, в качественное питание».
"Мы будем отслеживать, чтобы дети отдыхали только в тех лагерях, которые имеют все необходимые разрешительные документы. Для решения этих и других вопросов планируем создать межведомственный штаб", — заявил в свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин.
Сыграв с детьми «Юнармейца» в футбол губернатор и мэр подарили им майки сборной России по футболу со своими автографами, а также обсудили вчерашнюю победу нашей команды над сборной Египта.
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