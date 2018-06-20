Летом школьники смогут бесплатно посещать московские музеи

Чтобы попасть школьникам бесплатно в музеи Москвы, дети должны будут показать социальную карту школьника или карту «Москвенок», сообщается на официальном портале Мэра и Правительства Москвы.

Организаторами проекта являются Департамент культуры города Москвы и Мосгортур. Бесплатный билет можно приобрести в кассе музеев. При этом московские школьники должны будут показать карту «Москвенок» или социальную карту школьника.

Московские школьники также имеют возможность поучаствовать в бесплатных обзорных экскурсиях по основным экспозициям. При этом чтобы попасть на экскурсию, нужно также предъявить социальную карту школьника или карту «Москвенок» в кассе.

Бесплатно попасть в Московские музеи могут не только московские школьники, но и ребята из других регионов. Детям, приехавшим из других городов и стран, социальную карту показывать не нужно.