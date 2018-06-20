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Летом школьники смогут бесплатно посещать московские музеи
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Летом школьники смогут бесплатно посещать московские музеи 

Ясенево 1 час назад
Фото: Ясенево
Чтобы попасть школьникам бесплатно в музеи Москвы, дети должны будут показать социальную карту школьника или карту «Москвенок», сообщается на официальном портале Мэра и Правительства Москвы.
Организаторами проекта являются Департамент культуры города Москвы и Мосгортур. Бесплатный билет можно приобрести в кассе музеев. При этом московские школьники должны будут показать карту «Москвенок» или социальную карту школьника.
Московские школьники также имеют возможность поучаствовать в бесплатных обзорных экскурсиях по основным экспозициям. При этом чтобы попасть на экскурсию, нужно также предъявить социальную карту школьника или карту «Москвенок» в кассе.
Бесплатно попасть в Московские музеи могут не только московские школьники, но и ребята из других регионов. Детям, приехавшим из других городов и стран, социальную карту показывать не нужно.
Генеральный директор Мосгортура Василий Овчинников сказал: «Этим летом мы открываем площадки для всех детей от семи до 18 лет, вне зависимости от города или страны проживания. Особенно это актуально для болельщиков Чемпионата Мира, которые приезжают на матчи с детьми».
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