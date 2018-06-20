Школьники из района Аэропорт привели в порядок мемориал в парке на Новопесчаной

Школьники из района Аэропорт, отдыхающие в рамках программы «Московская смена», приняли участие в патронатной акции по приведению в порядок памятников. Мероприятие прошло в мемориальном парке героев Первой мировой войны на Новопесчаной улице.

— Специалисты центра социальной помощи семье и детям «Сокол» провели для своих подопечных патриотическую акцию. В ее рамках мальчишки и девчонки пришли в парк к закладному камню, помыли его и очистили прилегающую территорию, — рассказал представитель администрации ЦСПСиД «Сокол».

Напомним, «Московская смена» — это программа летнего детского отдыха. В 2018 году проект для детей от семи до 14 лет реализуется на 247 площадках. (мю)