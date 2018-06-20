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Школьники из района Аэропорт привели в порядок мемориал в парке на Новопесчаной
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Школьники из района Аэропорт привели в порядок мемориал в парке на Новопесчаной 

Управа района Аэропорт города Москвы 3 часа назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Школьники из района Аэропорт, отдыхающие в рамках программы «Московская смена», приняли участие в патронатной акции по приведению в порядок памятников. Мероприятие прошло в мемориальном парке героев Первой мировой войны на Новопесчаной улице.
— Специалисты центра социальной помощи семье и детям «Сокол» провели для своих подопечных патриотическую акцию. В ее рамках мальчишки и девчонки пришли в парк к закладному камню, помыли его и очистили прилегающую территорию, — рассказал представитель администрации ЦСПСиД «Сокол».
Напомним, «Московская смена» — это программа летнего детского отдыха. В 2018 году проект для детей от семи до 14 лет реализуется на 247 площадках. (мю)
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