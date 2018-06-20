В детской больнице Клайпеды скончалась четырёхлетняя девочка из Калининграда

В Клайпеде скончалась четырёхлетняя девочка из Калининграда, которую поместили в детскую больницу. Об этом «Клопс» сообщил журналист из Клайпеды Денис Кишиневский.

Девочка умерла во вторник, 19 июня. У ребёнка был рак головного мозга. Малышку должны были доставить в каунасскую клинику к специалистам по нейрохирургии и неврологии. Ранее её уже оперировали в клинике Германии, где удалили злокачественную опухоль.

В министерстве здравоохранения Калининградской области «Клопс» сообщили, что этот вопрос не относится к их компетенции.

На данный момент ритуальные агентства Литвы и Калининградской области решают вопрос о транспортировке тела в регион.