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В детской больнице Клайпеды скончалась четырёхлетняя девочка из Калининграда
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В детской больнице Клайпеды скончалась четырёхлетняя девочка из Калининграда 

Клопс.Ru 3 часа назад
Фото: Клопс.Ru
В Клайпеде скончалась четырёхлетняя девочка из Калининграда, которую поместили в детскую больницу. Об этом «Клопс» сообщил журналист из Клайпеды Денис Кишиневский.
Девочка умерла во вторник, 19 июня. У ребёнка был рак головного мозга. Малышку должны были доставить в каунасскую клинику к специалистам по нейрохирургии и неврологии. Ранее её уже оперировали в клинике Германии, где удалили злокачественную опухоль.
В министерстве здравоохранения Калининградской области «Клопс» сообщили, что этот вопрос не относится к их компетенции.
На данный момент ритуальные агентства Литвы и Калининградской области решают вопрос о транспортировке тела в регион.
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