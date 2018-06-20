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Была проблема подарить: жители России скинулись на важный аппарат в детскую больницу Ярославля
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Была проблема подарить: жители России скинулись на важный аппарат в детскую больницу Ярославля 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
Отделению гематологии в детской клинической больнице № 3 в Ярославле подарили важный для жизни маленьких пациентов аппарат. На его покупку деньгами скидывались интернет-пользователи со всей России.
Идея купить в больницу инфузомат или электронную капельницу пришла жительнице Ярославля Евгении Кашниковой.
— В одном из разговоров с врачом он оговорился, как сложно без этого аппарата. Я не знаю, по какой причине больнице не выделяют на это деньги. Да я и не больнице помогала, а детям, — рассказала 76.ru Евгения Кашникова. — Врачи были благодарны. Но даже сразу принять подарок не могли. Пришлось некоторое время оформлять инфузомат на баланс больницы, прежде чем им могли начать пользоваться.
Одновременно в больнице могут находиться до 30 детей с различными заболеваниями крови. И практически каждому необходима терапия с помощью инфузомата, цена которому 105 тысяч рублей.
— Мне перечисляли от 50 рублей до 32 тысяч. Последнюю сумму внёс мужчина, спросив, сколько ещё не хватает для покупки, — рассказала Евгения Кашникова.
Всю сумму собрали меньше чем за месяц.
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