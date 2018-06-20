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Омские полицейские рассказали ребятам из пришкольных лагерей как безопасно провести лето
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Омские полицейские рассказали ребятам из пришкольных лагерей как безопасно провести лето 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Сегодня дети, посещающие летние лагеря при школах № 54 и № 33 города Омска, ненадолго вспомнили учебное время. В гости к ребятишкам в возрасте от 7 до 9 лет пришли полицейские. Стражи порядка объяснили школьникам о том, что такое право и какие есть права у детей и взрослых. Не забыли и об обязанностях, а именно, о необходимости соблюдения законов нашего государства, уважения прав окружающих и хорошего поведения не только во время каникул, но и круглый год.
Все вместе решали правовые задачки и пришли к выводу о том, что даже во время отдыха не нужно терять бдительность: на проезжей части, во дворе, на пляже — осторожность везде пригодится!
После серьезных и интересных бесед ребята с удовольствием пообщались с полицейскими-кинологами Дарьей Карагодиной и Марией Марич, которые рассказали и показали, как работают служебные собаки, как ищут различные предметы.
Немецкая овчарка Лаура продемонстрировала основы дрессировки, безукоризненное послушание, отточенное знание команд и легко отыскала в багажных сумках запрещенное вещество.
Своеобразный урок закончился объятиями и фотографиями с полицейской овчаркой Долли, которая еще только учится быть настоящим помощником сотрудников органов внутренних дел, и не такая серьезная, как ее старшая коллега.
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