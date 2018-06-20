Омские полицейские рассказали ребятам из пришкольных лагерей как безопасно провести лето

Сегодня дети, посещающие летние лагеря при школах № 54 и № 33 города Омска, ненадолго вспомнили учебное время. В гости к ребятишкам в возрасте от 7 до 9 лет пришли полицейские. Стражи порядка объяснили школьникам о том, что такое право и какие есть права у детей и взрослых. Не забыли и об обязанностях, а именно, о необходимости соблюдения законов нашего государства, уважения прав окружающих и хорошего поведения не только во время каникул, но и круглый год.

Все вместе решали правовые задачки и пришли к выводу о том, что даже во время отдыха не нужно терять бдительность: на проезжей части, во дворе, на пляже — осторожность везде пригодится!

После серьезных и интересных бесед ребята с удовольствием пообщались с полицейскими-кинологами Дарьей Карагодиной и Марией Марич, которые рассказали и показали, как работают служебные собаки, как ищут различные предметы.

Немецкая овчарка Лаура продемонстрировала основы дрессировки, безукоризненное послушание, отточенное знание команд и легко отыскала в багажных сумках запрещенное вещество.