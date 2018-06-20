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Полицейские Нарьян-Мара провели для детей познавательный урок «Пешеходы на улицах города»
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Полицейские Нарьян-Мара провели для детей познавательный урок «Пешеходы на улицах города» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Сегодня сотрудники Госавтоинспекции совместно с воспитателями дошкольного учреждения «Центр развития ребенка — детский сад Умка» провели для детей старших групп познавательный урок «Пешеходы на улицах города».
В самом начале мероприятия сотрудник полиции по красочным картинкам рассказал дошколятам об основных правилах по переходу проезжей части, для чего нужен светофор, знаки дорожного движения, а также обратил особое внимание ребятишек на то, что играть вблизи дороги небезопасно и может привести к тяжким последствиям.
Чтобы лучше закрепить знания безопасного поведения на дороге окружной Госавтоинспектор провел с ребятами игру в «Загадочное лото». Ребята, разделившись на команды, внимательно слушали загадки полицейского и хором отвечали. Искренний детский смех раздавался по всему детскому саду. Разгадав все загадки полицейских, дети показали отличные знания правил дорожного движения, что не могло не порадовать стражей порядка.
В завершение урока безопасности каждый из ребят на практике попробовал правильно перейти проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Ребята не хотели отпускать полицейских и попросили приходить почаще к ним в гости.
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