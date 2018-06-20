В волгоградских лагерях отдохнуло в первую смену почти 47 тысяч школьников

За первую смену в загородных и пришкольных лагерях Волгоградской области отдохнуло почти 47000 школьников.

По данным пресс-службы губернатора, для детей были организованы различные смены: творческие, патриотические, научно-познавательные, спортивные. В лагерях «Ручеек» Дубовского района и в светлоярской «Чайке» минувшая смена была посвящена футболу. Во вторую смену в лагеря отправятся около 16000 детей. Всего за летние каникулы оздоровительные учреждения примут более 90000 ребят, а в течение года — 140000 школьников. Отметим, в этом году смены открыты и в шести социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних. На базе школ работает около 700 лагерей с дневным пребыванием.