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Волгоградские оздоровительные лагеря ждет модернизация
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Волгоградские оздоровительные лагеря ждет модернизация 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
В государственных, муниципальных и частных оздоровительных загородных лагерях Волгоградской области пройдет модернизация. Как отметил губернатор Андрей Бочаров в ходе рабочей поездки в «Орленок на Ахтубе», в регионе будет создана пятилетняя программа по обновлению детских учреждений.
По данным пресс-службы губернатора, сначала специалистами будет изучена потребность области в детских оздоровительных учреждениях. «В течение этого года необходимо рассмотреть вопрос по созданию единой системы отдыха и оздоровления детей на территории Волгоградской области. Мы должны представлять, какой объем финансирования должен быть вложен со стороны собственников в эти объекты, чтобы лагеря отвечали самым современным требованиям», — сказал губернатор.
Отметим, состояние учреждений будет рассмотрено в начале июля на расширенном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. «Детские лагеря прошли все проверки, в том числе на пожарную безопасность, но мы дадим дополнительную задачу всем службам, осуществляющим оздоровительный отдых, все проверить, подготовить свои предложения», — сказал Андрей Бочаров.
Добавим, на летних каникулах в регионе работают 32 загородных лагеря, в которых отдохнут 90000 детей.
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