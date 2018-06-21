Волгоградские оздоровительные лагеря ждет модернизация

В государственных, муниципальных и частных оздоровительных загородных лагерях Волгоградской области пройдет модернизация. Как отметил губернатор Андрей Бочаров в ходе рабочей поездки в «Орленок на Ахтубе», в регионе будет создана пятилетняя программа по обновлению детских учреждений.

По данным пресс-службы губернатора, сначала специалистами будет изучена потребность области в детских оздоровительных учреждениях. «В течение этого года необходимо рассмотреть вопрос по созданию единой системы отдыха и оздоровления детей на территории Волгоградской области. Мы должны представлять, какой объем финансирования должен быть вложен со стороны собственников в эти объекты, чтобы лагеря отвечали самым современным требованиям», — сказал губернатор.

Отметим, состояние учреждений будет рассмотрено в начале июля на расширенном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. «Детские лагеря прошли все проверки, в том числе на пожарную безопасность, но мы дадим дополнительную задачу всем службам, осуществляющим оздоровительный отдых, все проверить, подготовить свои предложения», — сказал Андрей Бочаров.

Добавим, на летних каникулах в регионе работают 32 загородных лагеря, в которых отдохнут 90000 детей.