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У 2020 году в Кубенке построят детский сад на 340 мест
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У 2020 году в Кубенке построят детский сад на 340 мест 

Вести Подмосковья 2 часа назад
Фото: Вести Подмосковья
Для строительства детского сада в городском поселении Кубинка Одинцовского района выделили земельный участок 1,3 гектара. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.
Строительство дошкольного учреждения осуществляется согласно губернаторской программе «Образование Подмосковья на 2017–2025 годы», Минмособлимущество уже осуществило передачу в муниципальную собственность земельного участка под детский сад.
Министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев отметил, что новый детский сад в поселении создаст необходимые места. Всего в городском поселении Кубинка проживает 23 500 человек, на данный момент работают 7 детских садов, которые посещает 1264 ребёнка.
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