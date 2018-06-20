У 2020 году в Кубенке построят детский сад на 340 мест

Для строительства детского сада в городском поселении Кубинка Одинцовского района выделили земельный участок 1,3 гектара. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона. Строительство дошкольного учреждения осуществляется согласно губернаторской программе «Образование Подмосковья на 2017–2025 годы», Минмособлимущество уже осуществило передачу в муниципальную собственность земельного участка под детский сад. Министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев отметил, что новый детский сад в поселении создаст необходимые места. Всего в городском поселении Кубинка проживает 23 500 человек, на данный момент работают 7 детских садов, которые посещает 1264 ребёнка.