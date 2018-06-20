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Волшебная сказка для юных зрителей. Яркий праздник ко Дню защиты детей
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Волшебная сказка для юных зрителей. Яркий праздник ко Дню защиты детей 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
В храме Христа Спасителя прошел ежегодный праздничный концерт для детей с ограниченными возможностями здоровья.
В этом году в празднике приняли участие около тысячи юных москвичей с инвалидностью, а также сопровождающие их близкие.
Мероприятие, приуроченное к Международному дню защиты детей, было организованно при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Праздник начался с развлекательной программы. Малышей встречали ростовые куклы, скоморохи, аниматоры. Ребята участвовали в коллективных играх и тематических мастер-классах. А после их ждал концерт.
— Мы рады поздравить вас с самым добрым, светлым и важным праздником. Вы — будущее, вы — наше все! — этими словами маленьких зрителей встретили ведущие Наталья Малец и Георгий Гаглоев.
Юные артисты народного театра танцев «Щелкунчик» разыграли сцены из сказки «Русалочка», изобразив подводный мир и его героев с помощью акробатических трюков, элементов балета и гимнастики. А сурдопереводчики на сцене объясняли, что говорят артисты и ведущие, о чем поется в песнях.
В конце праздника все гости получили подарки.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Екатерина Бербер, замруководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы:
— Ко Дню защиты детей было проведено более 100 мероприятий на площадках столицы, в парках, выставочных залах и государственных учреждениях.
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