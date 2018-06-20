Депутаты Думы города оценили уровень организации летней оздоровительной кампании

Инспектирование детских оздоровительных лагерей проходило в рамках выездного заседания комитета по социальной политике Думы Ханты-Мансийска. Вместе с депутатами, свою проверку оздоровительных учреждений провели члены ханты-мансийского местного отделения партии «Единая Россия» в рамках партийного проекта «Народный контроль».

Участники мероприятия проверили работу четырех площадок. Это лагеря с дневным пребыванием при образовательных учреждениях Гимназия № 1, Детский сад № 18 «Улыбка», учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества», Лагерь палаточного типа с круглосуточным пребыванием детей «Истоки». Кроме того, народные избранники проконтролировали работу трудового отряда Дорожно-эксплуатационного предприятия, в составе которого ученики городских школ.

Всего администрацией города организовано 46 лагерный смен, работать которые будут в течении трех летних месяцев на базе подведомственных учреждений образования, так и учреждений спорта, культуры, негосударственных образовательных организаций. «В течение лета, в городе планируется организовать отдых для порядка четырех тысяч детей. Кроме того, мы организовали выездной отдых для ребят — можно будет отдохнуть в Краснодарском крае, на Урале, Алтае, Башкирии. Это в основном конечно, профильные смены, когда выезжают определенные группы детей. Всего же этим летом организованным отдыхом (как выездным, так и на территории муниципалитета) будет охвачено более шести тысяч детей», — отметил директор Департамента образования города Юрий Личкун.

Народные избранники не только посетили группы, где занимаются дети, но и проверили пищеблоки, спальные комнаты. Вопросы, которые задавали депутаты директорам лагерей, касались всех без исключения сфер, включая тематику образовательных программ, организацию питания, соблюдение норм безопасности, стоимость услуги. Посмотрев, как организован досуг, депутаты остались довольны увиденным. «Я считаю, что на сегодняшний день администрация югорской столицы провела хорошую работу по организации оздоровительной кампании. Меня радует то, что мне удалось увидеть в рамках работы выездной комиссии. Единственное, на что хотелось бы обратить внимание — это профильность смен. У детей и родителей должен быть выбор тех занятий, которым ребенок хотел бы посвятить свои каникулы», — поделился своими наблюдениями депутат Думы окружного центра Сергей Колупаев.

«Коллектив каждого учреждения с творческим подходом подошел к вопросу организации летней оздоровительной компании. У каждой организации есть свое направление — кто-то изучает географию, кто-то развивает творческие способности. Хотелось бы отметить работу площадки при детском саде — очень удобный режим работы, фактически как у группы продленного дня. Могу сказать, что организация летнего отдыха для детей в Ханты-Мансийске осень продумана», — дала свою оценку депутат Думы города Галина Выдрина.

Добавим, что в этом году, Департамент образования столицы региона, принимая во внимания мнение родительского сообщества расширил спектр направлений для летнего отдыха на базе образовательных учреждений. Так, например, увеличено по сравнению с прошлым годом количество смен палаточных лагерей. Кроме того, учитывая потребность в присмотре за детьми 6-7 лет, добавились площадки на базе детских садов. Если в прошлом году таких групп было две, то в этом году открыто двадцать.

«Не первый год мы ездим с этими рейдами Думой, осматриваем лагеря дневного пребывания и каждый год только радует, впечатления действительно очень хорошие, детям очень много уделяется внимания. Организация этих лагерей проходит на очень достойном уровне, задана высокая планка. Если бы в нашем детстве были такие лагеря, мы были бы очень довольны», — подытожил депутат, председатель постоянного комитета по социальной политике Думы Ханты-Мансийска Яков Мари.