Молодые парламентарии устроили спортивный праздник и подарили подарки детям 

Молодые парламентарии посетили ребят, проживающих в Центре содействия семейному устройству детей имени Талалихина. Воспитанникам были подарены вещи, которые парламентарии собрали на благотворительной ярмарке.
Ранее средства для помощи детям были собраны на праздничной благотворительной ярмарке в честь Дня защиты детей. В течение месяца жители поселения Вороновское складывали игрушки, книги и детскую одежду в «Коробочку счастья». В итоге получилось 5 коробок.
Вместе с детьми начинающие политики провели спортивную тренировку. Спортивную программу вел мастер спорта по бодибилдингу Андрей Сивков. Он устроил для ребят профессиональную разминку, показал, как при помощи несложных упражнений прорабатывать разные группы мышц, а после разделил участников на команды и провел для них эстафету.
«Дети были счастливы, они еще долго не отходили от Андрея Сивкова после тренировки — задавали ему вопросы, обменивались контактами. Рада, что нас поддержали неравнодушные жители нашего поселения и мы смогли подарить радость детям», — рассказала молодой парламентарий Лилия Иванова.
В сентябре благотворительные акции для детей продолжатся.