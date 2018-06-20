Молодые парламентарии устроили спортивный праздник и подарили подарки детям

Молодые парламентарии посетили ребят, проживающих в Центре содействия семейному устройству детей имени Талалихина. Воспитанникам были подарены вещи, которые парламентарии собрали на благотворительной ярмарке.

Ранее средства для помощи детям были собраны на праздничной благотворительной ярмарке в честь Дня защиты детей. В течение месяца жители поселения Вороновское складывали игрушки, книги и детскую одежду в «Коробочку счастья». В итоге получилось 5 коробок.

Вместе с детьми начинающие политики провели спортивную тренировку. Спортивную программу вел мастер спорта по бодибилдингу Андрей Сивков . Он устроил для ребят профессиональную разминку, показал, как при помощи несложных упражнений прорабатывать разные группы мышц, а после разделил участников на команды и провел для них эстафету.

«Дети были счастливы, они еще долго не отходили от Андрея Сивкова после тренировки — задавали ему вопросы, обменивались контактами. Рада, что нас поддержали неравнодушные жители нашего поселения и мы смогли подарить радость детям», — рассказала молодой парламентарий Лилия Иванова

В сентябре благотворительные акции для детей продолжатся.