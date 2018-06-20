СМИ: девочка умерла в бассейне в Ростовской области 

Как сообщает DonDay.ru, инцидент произошел 19 июня в оздоровительном бассейне на улице Советской.
Школьница пришла туда с другими детьми. Во время занятия она на пару минут пропала из поля зрения педагогов, а затем ее обнаружили в воде без сознания.
Несмотря на оказанную помощь, ребенок скончался.
Сообщается, что погибшая девочка регулярно посещала бассейн и хорошо плавала.
Предположительно, инцидент произошел из-за проблем со здоровьем ребенка.
Причины гибели школьницы установят после по итогам экспертизы.