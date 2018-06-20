Спортивный праздник «Здравствуй, солнечное лето!» прошел на Зеленоградской

Во вторник, 19 июня, на спортивной площадке во дворе на Зеленоградской улице прошло мероприятие «Здравствуй, солнечное лето!». Как уточнили организаторы в Доме творчества «Ховрино», в спортивном празднике приняли участие дети и подростки района.

— Для ребят были подготовлены подвижные игры и спортивные эстафеты. И малыши, и детей постарше нашли себе интересное занятие. Лето должно быть активным и позитивным! — уточнили в Доме творчества.

Мероприятие прошло на площадке по адресу: ул. Зеленоградская, д. 17. Анонсы следующих мероприятий Дома творчества «Ховрино» будут опубликованы на сайте районной газеты. (вт)