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Спортивный праздник «Здравствуй, солнечное лето!» прошел на Зеленоградской
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Спортивный праздник «Здравствуй, солнечное лето!» прошел на Зеленоградской 

Управа района Ховрино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Во вторник, 19 июня, на спортивной площадке во дворе на Зеленоградской улице прошло мероприятие «Здравствуй, солнечное лето!». Как уточнили организаторы в Доме творчества «Ховрино», в спортивном празднике приняли участие дети и подростки района.
— Для ребят были подготовлены подвижные игры и спортивные эстафеты. И малыши, и детей постарше нашли себе интересное занятие. Лето должно быть активным и позитивным! — уточнили в Доме творчества.
Мероприятие прошло на площадке по адресу: ул. Зеленоградская, д. 17. Анонсы следующих мероприятий Дома творчества «Ховрино» будут опубликованы на сайте районной газеты. (вт)
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