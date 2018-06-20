В Останкине полицейские провели профилактические беседы в детских летних лагерях

Профилактическое мероприятие в детском лагере дневного пребывания школы №1220 Останкинского района провели на днях старший инспектор по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по Останкинскому району г. Москвы майор полиции Наталья Соболева совместно с ответственным секретарем районной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ириной Мурашовой. Об этом сообщили в УВД по СВАО.

— С ребятами говорили о том, как необходимо вести себя во время каникул. Инспектор предупредила ребят, что необходимо всегда сообщать родителям, если они куда-то идут; на улице, около подъезда, на детской площадке не разговаривать с незнакомыми людьми, не принимать от них никаких и угощений и подарков, ни в коем случае никуда не уходить с незнакомцами. Напомнила и о правилах дорожного движения, о том, что дорогу следует переходить только в установленных местах, убедившись при этом в отсутствии близко движущегося транспорта; не играть вблизи проезжей части, — рассказали в управлении.

Ирина Мурашова рассказала детям о мерах безопасности в сети Интернет. Несмотря на свой юный возраст, большинство из ребят — активные пользователи социальных сетей, поэтому им важно знать, что неправильное поведение в виртуальном мире может навредить.

В завершение беседы детям объяснили, что если в отношении них совершаются или совершены какие-либо противоправные действия, необходимо об этом сразу же сообщить родителям. (ак)