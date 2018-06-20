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Азиатка подбросила новорожденную дочь к дверям больницы № 7 в Волгограде
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Азиатка подбросила новорожденную дочь к дверям больницы № 7 в Волгограде 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Волгограде сегодня, 20 июня, к дверям приемного покоя больницы № 7 поткинули новорожденного ребенка. Очевидцы успели заметить молодую женщину азиатской внешности. Отавив малышку на полу, мать скрылась в неизсвестном направлении.
Сейчас малышка находится под присмотром врачей
— Молодая женщина, на вид 25–30 лет, принесла ребенка к больнице № 7 на улице Казахской и оставила его в приемном покое, — сообщили V1.ru в экстренных службах региона. — Ребенок женского пола. Девочка родилась один-два дня назад.
По словам волгоградцев, оставившая ребенка мать азиатской внешности. Сейчас новорожденная девочка находится под наблюдением медиков.
Одновременно в Волгограде уже почти два месяца ищут женщину, которая выбросила своего ребенка в мусоропровод многоквартирного дома в Красноармейском районе. По распоряжению главы следственного управления в городе берут пробы для анализа ДНК у всех жительниц Волгограда, которые стали мамами в мае–апреле этого года.
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