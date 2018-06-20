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В Орловской области состоялось награждение победителей конкурса «Лучшая автоплощадка своими руками»
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В Орловской области состоялось награждение победителей конкурса «Лучшая автоплощадка своими руками» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Организаторами состязания выступили сотрудники Управления ГИБДД регионального УМВД, а также Управление образования города Орла.
Конкурс «Лучшая автоплощадка своими руками» проводился среди дошкольных образовательных учреждений города Орла впервые.
Участниками необычного творческого состязания стали педагогические коллективы, которые создавали детские автоплощадки на территории своего учреждения. Каждый из объектов, по замыслу организаторов, должен представлять собой целостную транспортную среду, и включать в себя дорожки, тротуары, технические средства и элементы организации дорожного движения, транспортные сооружения.
Организаторы конкурса выбрали победителей по двум номинациям — «Лучшая методическая разработка» и «Лучшая автоплощадка своими руками». Победителем первой номинации стал педагогический коллектив детского сада № 91, во второй — детского сада № 95.
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