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Играм с мячом обучат детей на Клязьминской улице
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Играм с мячом обучат детей на Клязьминской улице 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
Сотрудники спортивно-досугового центра «Радуга» приглашают детей от шести до девяти лет принять участие в мероприятии «Мой веселый звонкий мяч», которое состоится 21 июня на спортплощадке на Клязьминской улице. Об этом сообщил заведующий спортивным отделением центра Гаяр Жамалетдинов.
— В честь Дня молодежи на спортивной площадке мы будем играть с детьми в различные игры с мячом, — рассказал Жамалетдинов. — Сначала ребята будут учиться играть в футбол, флорбол и баскетбол, а затем поделятся на команды и проведут небольшие матчи.
Участников будут ждать к 11.00. Предварительная регистрация не требуется. Спортивный праздник пройдет по адресу: улица Клязьминская, дом 34. (вт)
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