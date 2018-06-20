Ещё
ФОТО: когда твоя мама — балерина
Далее:
Читайте также:
Найти
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Тесты
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Билеты в кино
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
ФОТО: когда твоя мама — балерина
Детстрана.ру
1 час назад
Комментарии
Фото:
Детстрана.ру
Известный фотограф Люси Грей в течение 14 лет запечатлевала жизнь трех танцовщиц из труппы сан-францисского балета. У каждой из них есть дети, и они фактически воспитывались за кулисами. И выросли вполне счастливыми!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Детстрана.ру: последние новости
В Париже родился ребенок в метро
Ребенка не пустили в сад из-за неуплаты взноса
Детские загранпаспорта значительно подорожают
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бузова — это не так плохо, как принято думать»
10
Тест: помните ли вы рекламу 90-х?
26
Кто станет новым «Холостяком»
1
Вульгарные сцены в кино, которые никто не увидит
В кого превратились юные советские звезды
1
Видео
03:49
Кристина Агилера спела в метро Нью-Йорка
Концерты
01:54
Дэниел Редклифф станет пилотом, чтобы спасти жену
Кино
04:03
«Бузова — это не так плохо, как принято думать»
Концерты
04:33
Агутин раскрыл тайну дочери
Концерты
08:38
Самые крупные провалы в кино
Кино
05:46
Роли, которые стали для актеров пыткой
Кино
02:03
В кого превратились юные советские звезды
Кино
02:59
Как Элина Быстрицкая стала полковником
Кино
04:31
Вульгарные сцены в кино, которые никто не увидит
Кино
04:12
«Дело Собчака» вышло в широкий прокат
Кино
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение