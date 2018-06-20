ФОТО: когда твоя мама — балерина

Известный фотограф Люси Грей в течение 14 лет запечатлевала жизнь трех танцовщиц из труппы сан-францисского балета. У каждой из них есть дети, и они фактически воспитывались за кулисами. И выросли вполне счастливыми!

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