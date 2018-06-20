Юных жителей района Печатники ознакомили с правилами оказания первой доврачебной помощи

Информация об этом появилась на официальном портале ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям „Печатники“, который и стал площадкой проекта.

»Чтобы радость от летних каникул не обернулась бедой, ознакомление с правилами безопасности чрезвычайно важно. Для детей мы провели занятие, на котором вспомнили, что должно находиться в аптечке, ознакомились с правилами оказания первой доврачебной помощи, а также на практике попробовали свои силы в перевязке ран», — говорится в сообщении.

Подробнее о деятельности центра: cspsid-pechatniki.ru.

(ап)