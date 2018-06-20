В Подмосковье сотрудники кинологической службы УМВД России по Сергиево-Посадскому району провели показательное выступление для воспитанников детского сада

В преддверии профессионального праздника — Дня кинолога и спортивного праздника — Международного Олимпийского дня сотрудники кинологической службы УМВД России по Сергиево-Посадскому району встретились с воспитанниками детского сада, расположенного на одной из улиц г.п. Сергиев Посад.

Цель мероприятия — познакомить детей с важностью профессии полицейский-кинолог, оказать положительное влияние на подрастающее поколение, воспитать патриотизм и любовь к Отечеству, уважение к профессии, связанной с защитой и охраной граждан от преступных посягательств. Специалисты-кинологи рассказали присутствующим о своей профессии, об условиях содержания собак, объяснили, какие породы отбирают для службы, что каждая собака обучается по-разному и у каждой свое направление работы. После познавательной беседы дети и воспитатели задали полицейским вопросы о работе кинологов. Далее сотрудники полиции показали ребятам, как правильно тренировать питомцев и поощрять их за отработанные команды, а затем продемонстрировали показательные выступления. Ребята и воспитатели детского сада поблагодарили сотрудников полиции за встречу, поздравили с наступающим профессиональным праздником, вручили подарки, а именно рисунки и поделки и сделали несколько фотографий на память. В завершение встречи детям представилась возможность поиграть с полицейскими собаками, и на прощание некоторые ребятишки признались, что когда вырастут, обязательно станут полицейскими-кинологами.