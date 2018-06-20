Дети из Выхина-Жулебина нарисовали рисунки о войне

Ребята, проходящие курс реабилитации в отделении социальной реабилитации детей-инвалидов центра «Жулебино», нарисовали рисунки, посвященные Дню памяти и скорби. Они рисовали события тех дней так, как чувствуют и понимают дети.

— Вот солнечное утро, все еще хорошо, но через несколько минут начнется страшный бой. Это рисунок Коли. А вот рисунок еще одного Коли, на нем война и мир, плохое и хорошее, черное и радужное, — уточнил сотрудник учреждения.

Кроме того, ребята приняли участие в акции «Зажги свечу», нарисовав ее красками и карандашами на бумаге. (вт)