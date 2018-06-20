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Соревнования по армспорту среди девочек провели в Тимирязевском
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Соревнования по армспорту среди девочек провели в Тимирязевском 

Управа района Тимирязевский города Москвы 57 минут назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Школьники, отдыхающие по программе «Московская смена» в Тимирязевском, приняли участие в спортивном празднике. Мероприятие организовали специалисты ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям». Об этом рассказали в администрации учреждения. Больше всего участников собрали состязания по армспотрту среди представительниц «слабого» пола.
— «Московская смена» в нашем центре — это разнообразные мероприятия на протяжении всей недели. Так, в рамках «Спортивного дня» дети играли в футбол и баскетбол. Самыми захватывающими оказались состязания по армрестлингу среди девочек, — поделился представитель администрации.
Напомним, «Московская смена» — это программа летнего детского отдыха. В 2018 году проект для детей от семи до 14 лет реализуется на 247 площадках. (мю)
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