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Министерство просвещения обеспокоено изношенностью детских лагерей
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Министерство просвещения обеспокоено изношенностью детских лагерей 

РИА Новости 53 минуты назад
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Региональные власти должны обратить внимание на изношенность инфраструктуры детских лагерей, которых в 2018 году открылось на 526 меньше, чем в прошлом, заявила министр просвещения Ольга Васильева.
"В настоящее время остается самой актуальной проблемой изношенность инфраструктуры. Я уже сказала, что в этом году — 46 тысяч организаций (летнего отдыха). Но это ровно на 526 организаций меньше, чем в прошлом году. И причина все та же — изношенность инфраструктуры и необходимость ее обновления. И это, наверное, та важная проблема, которая стоит перед регионами и перед федеральным министерством", — заявила Васильева.
На совещании с правительством в Кремле президент РФ Владимир Путин попросил министра просвещения рассказать, как организован летний отдых более шести миллионов детей в лагерях и санаториях.
По словам Васильевой, ребята в этот сезон смогут отдохнуть в 46 тысячах лагерях. В качестве примера положительных мер, принятых в последнее время, она отметила создание реестра организаций, которые предоставляют услуги по оздоровлению детей. Сейчас, по ее словам, компании, которые работают меньше трех лет в этой сфере, не могут участвовать в закупках.
Министр рассказала, что с детьми летом работает 741 тысяча взрослых, среди которых 404 тысячи — педагоги, 48 тысяч — медработники, 86 тысяч — вожатые.
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