Культурную программу для многодетных семей организуют в центре «Стимул»

На празднике ребята смогут посмотреть старые добрые диафильмы и современные отечественные мультики. Отметим, что на мероприятие приглашают детей в возрасте от трех до шести лет.

Кроме того, маленьким гостям и их родителям в конце встречи предложат поучаствовать в чаепитии. Сотрудники учреждения угостят их печеньем и сладостями, сообщили на официальном сайте культурного учреждения.

Желающих поучаствовать в празднике ждут по адресу: Сибирский проезд, дом 2, строение 5. Начало в 17:00. Вход свободный.