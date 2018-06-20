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Культурную программу для многодетных семей организуют в центре «Стимул»
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Культурную программу для многодетных семей организуют в центре «Стимул» 

Управа Таганского района города Москвы 51 минуту назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
На празднике ребята смогут посмотреть старые добрые диафильмы и современные отечественные мультики. Отметим, что на мероприятие приглашают детей в возрасте от трех до шести лет.
Кроме того, маленьким гостям и их родителям в конце встречи предложат поучаствовать в чаепитии. Сотрудники учреждения угостят их печеньем и сладостями, сообщили на официальном сайте культурного учреждения.
Желающих поучаствовать в празднике ждут по адресу: Сибирский проезд, дом 2, строение 5. Начало в 17:00. Вход свободный.
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