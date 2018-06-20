На мастер-классе в Куркине детей научат делать «бабочек-красавиц»

В четверг 21 июня, в рамках работы клуба «Зеленая планета» в экоклассе района Куркино для детей откроются «Природные мастерские». Специалисты проведут мастер-класс «Бабочки-красавицы» и научат детей использовать природные материалы и вторсырье для создания красивых поделок. Об этом сообщили в пресс-службе Мосприроды.

— Посетив кружок, вы узнаете много нового, научитесь использовать природные материалы и вторсырье для создания поделок, давая им вторую жизнь. На этом занятии пройдет мастер-класс «Бабочки-красавицы» — поделка из пластилина и крупы, — отметили в пресс-службе.

Занятие начнется в 12.00 по адресу: улица Родионовская, д. 2. Более подробная информация и запись на кружок по телефону: 8 (499) 557-03-48.